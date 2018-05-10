محافظ القليوبية يهدد مسئولة "الملاريا" بعد تقصيرها: "قسما بالله هشيلك"

القليوبية-نيفين طه

هدد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بإقالة مسئولة وحدة مكافحة الملاريا بسبب تقصيرها فى العمل قائلا: "قسما بالله هشيلك".

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات والمراكز بمتابعة وحدات رش البعوض والحشرات، والإبلاغ فورا عن أى عطل فى المعدات ليتم إصلاحه.

وأمر المحافظ المسئولين بمتابعة رش الترع والمصارف منعا لانتشار الحشرات، خاصة بعد تكرار شكاوى المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اليوم، جلسة المجلس التنفيذى بحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير العام، اللواء محمد درويش مدير إدارة المدير ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.