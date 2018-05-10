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الخميس، 10 مايو 2018 05:18 م
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محافظ القليوبية: توريد 77 ألف طن قمح وإزالة العقبات أمام المزارعين

الخميس، 10 مايو 2018 05:04 م
محافظ القليوبية: توريد 77 ألف طن قمح وإزالة العقبات أمام المزارعين حصاد قمح - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أحال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، وكيل وزارة الزراعة للتحقيق، لامتناعه عن حضور جلسات المجلس التنفيذى للمحافظة دون تقديم عذر.
 
وأكد المحافظ على المهندس أحمد السيد وكيل وزارة التموين، بضرورة متابعة عمليات توريد القمح أولا بأول، والتى وصلت إلى 77 ألف طن، مؤكدا على ضرورة إزالة العقبات أمام الموردين، وفتح الشون والصوامع فى مواعيدها، لمنع التكدس أمامها، والتيسير على المواطنين.
 
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ جلسة المجلس التنفيذى اليوم، بحضور اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، والمسؤولين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارت.
 
 
 
 
 

 


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