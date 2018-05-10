محافظ القليوبية : المرور على مقرات أهلا رمضان لتفقدها غدا

القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي اليوم المسئولين بالجهاز التنفيذي سرعة تجهيز جميع مقرات أهلا رمضان لتوزيع السلع الغذائية والتأكيد من جاهزيتها لإستقبال المنتجات مشيرا إلى انه سيقوم بجولة غدا للمرور على جميع المقار.

كما وجه عشماوي بتعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز وزيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة علي مراكز التعبئة والمستودعات وتفعيل غرفة العمليات الموجودة بمديرية التموين لمتابعة الموقف التمويني وتلقي شكاوي المواطنين وسرعة الإنتهاء من تسليم عدد 5 آلاف بطاقة تموينية متأخرة للمواطنين نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المحافظ، إلى أهمية توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك بالمجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 78 جمعية والتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن، لعرض السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ آمان ومنافذ بدر بأسعار تقل عن السوق المحلي.

كما وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم برئاسته مسئولي شركة الغاز بالمحافظة بضرورة التيسير على المواطنين وتحفيزهم للتقدم للشركة بطلب تقديم إدخال الغاز الطبيعي لمنازلهم والتنبيه على غلق جميع مستودعات البوتاجاز في نطاق المدن التي تم إدخال الغاز الطبيعي بها مشيرا إلى أن الدولة تتكلف مليارات الجنيهات سنويا لإستيراد أسطوانات الغاز كما قامت الحكومة بإكتشاف العديد من حقول البترول والغاز وأهمها حقل ظهر.