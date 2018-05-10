video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 08:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية : المرور على مقرات أهلا رمضان لتفقدها غدا

الخميس، 10 مايو 2018 06:59 م
محافظ القليوبية : المرور على مقرات أهلا رمضان لتفقدها غدا اجتماع المحافظ
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
إضافة تعليق

وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي اليوم المسئولين بالجهاز التنفيذي سرعة تجهيز جميع مقرات أهلا رمضان لتوزيع السلع الغذائية والتأكيد من جاهزيتها لإستقبال المنتجات مشيرا  إلى انه سيقوم بجولة غدا للمرور على جميع المقار.

كما وجه عشماوي بتعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز وزيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة علي مراكز التعبئة والمستودعات وتفعيل غرفة العمليات الموجودة بمديرية التموين لمتابعة الموقف التمويني وتلقي شكاوي المواطنين وسرعة الإنتهاء من تسليم عدد 5 آلاف بطاقة تموينية متأخرة للمواطنين نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المحافظ، إلى أهمية توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك بالمجمعات الاستهلاكية  والبالغ عددها 78 جمعية والتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن، لعرض السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ آمان ومنافذ بدر بأسعار تقل عن السوق المحلي.

 

كما وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم برئاسته مسئولي شركة الغاز بالمحافظة بضرورة التيسير على المواطنين وتحفيزهم للتقدم للشركة بطلب تقديم إدخال الغاز الطبيعي لمنازلهم والتنبيه على غلق جميع مستودعات البوتاجاز في نطاق المدن التي تم إدخال الغاز الطبيعي بها مشيرا إلى أن الدولة تتكلف مليارات الجنيهات سنويا لإستيراد أسطوانات الغاز كما قامت الحكومة بإكتشاف العديد من حقول البترول والغاز وأهمها حقل ظهر.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: توريد 77 ألف طن قمح وإزالة العقبات أمام المزارعين

القليوبية

اهلا رمضان

اخبار المحافظات

الغاز

سلع غذائيه

غاز طبيعي




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة