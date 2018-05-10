محافظ الدقهلية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

الدقهلية - محمد حيزة

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، على ضرورة توفير الجو النفسي الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات، لتمكينهم من اداء الامتحانات في سهولة ويسر وعلى أكمل وجه.



وتفقد المحافظ، لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية بالمحافظة يرافقه على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، موضحاً أنه تقدم للامتحان 97854 طالب وطالبه للامتحان في 531 لجنه على مستوى الادارات التعليمية بمراكز ومدن واحياء المحافظة.



وشملت جوله محافظ الدقهلية، تفقد لجان الامتحانات بمدرسة شجرة الدر الإعدادية وتضم 22 لجنه بإجمالي 471 طالب وطالبه، مدرسه الشهيد احمد جمال سليم الإعدادية وتضم 20 لجنه بإجمالي 429 طالب وطالبه، وأبدى الطلاب داخل اللجان اطمئنانهم لمستوى الامتحانات في اللغة العربية.



ووجه الشعراوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأهمية المتابعة الدقيقة لكافه مراحل الامتحان والتامين التام لمركز الأسئلة والكنترولات والمتابعة على مدار 24 ساعه من غرفه عمليات لمواجهه ايه حالات طارئه، مشدداً على عدم وجود موبايلات داخل اللجان ويكتفى بموبايل رئيس اللجنة ومن النوعية القديمة والتي لا تحتوى على برامج شبكة النت.



وأوضح عبد الرؤوف، أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديريه الامن لتنفيذ الاجراءات التأمينية الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تتضمن تأمين نقل صناديق مظاريف الامتحانات واوراق الأسئلة ومقار توزيع الأسئلة ومقار اللجان الخاص بالإدارة والنظام والمراقبة ومعايير اللجان على نطاق المحافظة، مضيفاً أنه تم تشكيل غرفه عمليات بالمديرية والادارات التعليمية لتلقى أي شكاوى او مشكلات.





