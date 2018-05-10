محافظ البحر الأحمر يقرر صرف 3 آلاف جنيه لكل صياد بمناسبة رمضان والعيد

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم صرف 3 آلاف جنيه لكل صياد بالبحر الأحمر بواقع 2000 جنيه قبل شهر رمضان المبارك و 1000 جنيه قبل عيد الفطر.

وأضاف المحافظ، فى بيان، أن ذلك جاء عقب مناقشة لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب ومناقشة تطوير الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر ودعم الصيادين بها، وأنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لصرف هذا المبلغ ليتمكن الصيادين من سد احتياجاتهم، نظرا لتوقف الصيد خلال هذه الفترة.

وأشار البيان، إلى أن الدولة ممثلة فى المحافظة تعمل على تحسين الظروف والأجواء للصيادين لتخفيف أعباء الصيد من خلال إنشاء ميناءى صيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد للتسهيل عليهم وتوفير الأموال وزيادة الإنتاج السمكى.

كما أكد أنه تم تخصيص مساحة بين الزعفرانة ورأس غارب، حيث تقوم الشركة الوطنية للأسماك بالعمل على إجراءات إنشاء أكبر مزرعة سمكية على شواطئ البحر الأحمر .