محافظ البحر الأحمر للجنة الزراعة: نبات السيلكورنيا سيحدث نقله فى المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن هناك مشروع زراعى سيحدث نقلة فى المحافظة و الجمهورية وهو دراسة زراعة نبات السيلكورنيا والذى يستخدم كعلف للحيوانا يزرع على مياه البحار والذى يتميز عن البرسيم بعدة مميزات حيث يحتل البرسيم مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية والتى تؤثر على زراعة القمح مما سيتيح زيادة انتاج القمح لوجود بديل للبرسيم .

وأضاف المحافظ خلال لقائه مساء اليوم برفد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، وبحضور النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، أن بتوافر السيلكرونيا سيتم توفير علف الماشية ومن ثم فتح مجموعة مجازر ومزارع، سيقوم مزيد من الصناعات على هذه المجازر وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم لمصر ، كما أكد على استهداف المزيد من الأفدنة للزراعة وإنتاج المزيد من المنتجات الزراعية عالية الجودة يقوم عليها أبناء المحافظة.

وناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مع أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب كيفية تطوير القطاع الزراعى بالمحافظة، وذلك لإحياء هذا القطاع وعدم اقتصار المحافظة على القطاع السياحى فقط.

استعرض المحافظ تجارب المحافظة الناجحة فى زراعة الصوب نظرا لندرة المياه العذبة فى المحافظة تم استخدام المياه الجوفية وإنشاء محطات تحلية لمعالجة ملوحة المياه لتهيأتها للزراعة حيث بدأت بانشاء الصوب بالديف وابو سعفة والؤتى تبعد ما يقرب من ٢١٠ كم من مدينة الشلاتين والتى تم زراعتها بدون أى مواد كيماوية عن طريق التعاون مع أجهزة الدولة البحثية وعلى دراسات عديدة تم إنتاج كبير للصوب وبأيدى أبناء جنوب المحافظة وتسويقها مما أتاح فرص عمل وتوفير منتجات زراعية بالجنوب تباع بنصف الثمن، كما استشهد أيضا بتجربة وادى القويح ووادى النخيل.

قدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لهذه التجارب المثمرة بمجال الزراعة فى البحر الأحمر ، مشيرون إلى الهدف من الزيارة هو الدعم الكامل للمحافظة بهذا المجال متوسمين تطور كبير بالزراعة فى المحافظة خلال الفترة القادمة .

أهدى المحافظ لرئيس اللجنة درع المحافظة للاعراب عن سعادته لاختيار المحافظة للزيارة ومناقشة مستقبل الزراعة بها .