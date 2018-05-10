محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ، بجولة ميدانية لمتابعة سيروإنتظام لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2017/ 2018 للشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير اللجان والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب .

ورافق المحافظ حلال الجولة فاخرعبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات التربية والتعليم .

تضمنت جولة المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم ومرافقيهم من القيادات زيارة وتفقد لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد محمد طه بخيت الإعدادية بنين " طابا " سابقا، والتى تضم 6 لجان باجمالى 114 طالبا من إجمالى عدد 134 لجنة على مستوى المحافظة بالكامل للشهادة الإعدادية بإجمالى عدد 20278 طالب وطالبة على مستوى المحافظة وتوابعها، وكانت الامتحانات فى مادتى الجبر والاحصاء والحاسب الآلي .

وأطمئن المحافظ على أن الإمتحانات جاءت من صميم المنهج الدراسي والكتاب المدرسى وفى مستوى الطالب المتوسط ولم يجد أى شكاوى من الطلاب، كما أطمأن على توفير كافة سبل الهدوء والراحة لجميع الطلاب داخل اللجان .

من ناحية أخرى قام المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يرافقه العميد عماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بافتتاح المعرض السنوي " أهلا رمضان " الذى أقيم بمقر المعرض الدائم بمركز ومدينة التل الكبير، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، والذى نظمته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مجلس ادارة الغرفة التجارية، والذى يضم أكثر من 55 عارضا و يضم كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من الياميش والمكسرات وجميع السلع الأساسية، وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة والأطعمة الطازجة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

ويدار المعرض بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطرى، والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة ويأتى هذا إستعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم، وفى إطار تنفيذ خطة الدولة و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنيين بأسعار مخفضة، ومكافحة غلاء الأسعار والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق، و رفع المعاناة عن كاهل المواطنيين، وخاصة محدودى الدخل خلال تلك الفترة.