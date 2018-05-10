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محافظ الأقصر يلتقى وفد جامعة توركو الفنلندية لبحث التعاون فى الأبحاث العلمية

الخميس، 10 مايو 2018 01:59 م
محافظ الأقصر يلتقى وفد جامعة توركو الفنلندية لبحث التعاون فى الأبحاث العلمية محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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بحث محمد بدر محافظ الأقصر مع الدكتورة سيركا هاينون وزوجها البروفيسور هاينون أعضاء هيئة التدريس بجامعة توركو الفنلندية، سبل الاستفادة من الأبحاث العلمية، فيما يعمل على تطوير التعليم ويساهم فى تحقيق شراكة بحثية وأكاديمية مع دولة فنلندا، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر اتخذت خطوات إيجابية فى مجال التعليم الجامعى شملت إنشاء 5 كليات تابعة لفرع جامعة جنوب الوادى لتكون نواة لإنشاء جامعة الأقصر مستقبلاً .

 

استعرض هاينون خلال اللقاء الذى جمعهما بمحافظ الأقصر بمكتبه بديوان عام المحافظة تجربة جامعة توركو الفنلندية وما قام به قسم الدراسات المستقبلية والدراسات العليا والبحوث بالجامعة والذى تترأسه سيركا من أجل إحداث تنمية وتطوير للتعليم، مؤكدين أن دولتهم تعد الأولى فى معدلات النمو البشرى والاقتصادى والاجتماعى والعلمى والثقافى.

 

وناقشا أيضا كيفية مد جسور التعاون وتوثيق أواصر التعاون والصداقة بما يساهم فى خدمة المجتمع الأقصرى معربين عن سعادتهم بتواجدهم فى ارض الحضارة والتاريخ.

 

وخلال اللقاء تطرق المحافظ إلى الحركة السياحية بالمحافظة والمشروعات التى يجرى تنفيذها وخطة تسويق الأقصر خارجيا لجذب مزيد من الوفود السياحية معربا عن تطلعه لزيادة التدفقات السياحية الوافد من دول الشمال "الاسكندنافية" لما تتمتع به هذه الدول من إرث حضارى وتنوع اقتصادى ورفاهية اجتماعية .

 


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