محافظة سوهاج تعلن حالة الطوارئ بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية

سوهاج ــ محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات، والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

ومن جانبها، قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظة سوهاج، إن انعقاد غرفة عمليات الأزمات والكوارث لمتابعة ومواجهة أي أثار سلبية، قد تنتج عن تقلبات الطقس المتوقعة لهبوب عاصفة ترابية أو سقوط أمطار، وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة، وتم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

وكلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة اى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.

وأوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة قامت من قبل بتنفيذ العديد من سيناريوهات مواجهة الأزمات لقياس سرعة رد الفعل من الأجهزة المعنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحدث، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج.

كما جرى تكليف لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.