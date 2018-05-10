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الخميس، 10 مايو 2018 12:58 م
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مباحثات برلمانية سعودية - هولندية - ألبانية فى الرياض

الخميس، 10 مايو 2018 12:31 م
مباحثات برلمانية سعودية - هولندية - ألبانية فى الرياض مجلس الشورى السعودى
الرياض (أ ش أ)
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بحثت لجنتا الصداقة البرلمانية فى مجلس الشورى السعودى، مع وفدين برلمانيين من هولندا وألبانيا، العلاقات البرلمانية المشتركة، وذلك بمقر المجلس بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أنه جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون التى تربط السعودية وهولندا وألبانيا، وبحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائى على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى السعودى والبرلمان الهولندى والبرلمان الألبانى، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية فى مجلس الشورى، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات فى الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق فى مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

 


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