ليبرمان: إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية فى سوريا

رويترز

قال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجادور ليبرمان، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضده، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا وتأمل أن يكون "هذا الفصل قد انتهى"

وأضاف قائى" لم تسقط أي صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل"

واكد وزير الدفاع الإسرائيلى أن تل أبيب لا تريد تصعيد الوضع