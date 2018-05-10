ليبرمان: إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية فى سوريا

ليبرمان: إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية فى سورياالخميس، 10 مايو 2018 08:24 ص
إضافة تعليق
قال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجادور ليبرمان، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضده، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا وتأمل أن يكون "هذا الفصل قد انتهى"
وأضاف قائى" لم تسقط أي صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل"
واكد وزير الدفاع الإسرائيلى أن تل أبيب لا تريد تصعيد الوضع
إضافة تعليق
مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى
صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة