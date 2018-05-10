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الخميس، 10 مايو 2018 03:19 ص
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كهرباء الدقهلية تطلق سيارة خدمات متنقلة وشحن كروت بشوارع المنصورة

الخميس، 10 مايو 2018 02:00 ص
كهرباء الدقهلية تطلق سيارة خدمات متنقلة وشحن كروت بشوارع المنصورة سيارة خدمات متنقو بشوارع المنصورة
الدقهلية - محمد حيزة
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أطلقت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندسة ابتهال الشافعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مساء، سيارة خدمات متنقلة بشوارع المنصورة، وذلك لأول مرة فى تاريخ وزارة الكهرباء.

تقدم السيارة المجهزة الخدمات العملاء، منها الإبلاغ عن قراءة وتحصيل فواتير وبيع لمبات ليد، وتقديم خدمات واقتراحات أو شكاوى وشحن كروت كهرباء.


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