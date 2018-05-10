كهرباء الدقهلية تطلق سيارة خدمات متنقلة وشحن كروت بشوارع المنصورة

كهرباء الدقهلية تطلق سيارة خدمات متنقلة وشحن كروت بشوارع المنصورةالخميس، 10 مايو 2018 02:00 ص
سيارة خدمات متنقو بشوارع المنصورة
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أطلقت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندسة ابتهال الشافعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مساء، سيارة خدمات متنقلة بشوارع المنصورة، وذلك لأول مرة فى تاريخ وزارة الكهرباء.
تقدم السيارة المجهزة الخدمات العملاء، منها الإبلاغ عن قراءة وتحصيل فواتير وبيع لمبات ليد، وتقديم خدمات واقتراحات أو شكاوى وشحن كروت كهرباء.
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