غلق معمل مخللات بالمنصورة لإدارته وتشغيله بدون ترخيص

الدقهلية - محمد حيزة

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، غلق معمل مخللات بقرية ميت مزاح مركز المنصورة، لإدارته وتشغيله بدون ترخيص، بالإضافة الى وجود قصور شديد في الاشتراطات الصحية.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبه الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم ضبط 63.400 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحه للاستهلاك الآدمي بالمعمل المشار اليه، ضبط 2طن ملح، موجهاً بسرعه اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وسرعه احاله الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومتابعة تصرفات النيابة في هذا الشأن.

كما قرر محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، غلق 35 منشأه وعيادة طبيه ومعامل تحاليل ومراكز علاجيه ومستشفيات خاصة غلقاً إدارياً شملت عيادات جراحه عامه، نساء وتوليد، أطفال، أسنان، معامل تحاليل، تجميل، باطنه، علاج طبيعي، عظام، تخصصات مختلفة بمراكز ومدن المنصورة، السنبلاوين، نبروه، المنزلة، طلخا، منيه النصر، دكرنس، شربين.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديريه الصحة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل في مثل هذه المنشآت، وثبوث مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

ووجه الشعراوي، وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم، حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

من ناحية أخرى شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، لليوم الرلبع على التوالي، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة، بنطاق قسم اول، حي غرب المنصورة، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتي تعيق الحركة، وتسبب الزحام.

وتمكنت الحملة، من إزالة 41 إشغال، وتحرير 80 محضر، للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط هعخ مضبوطات متنوعة، بين كراسي، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم ايداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 3 كافيه بدون ترخيص، 4 حالات إلقاء مخلفات بالطريق العام.

واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.