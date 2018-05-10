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ضبط خل مجهول المصدر بالإسكندرية فى حملة تموينية

الخميس، 10 مايو 2018 11:51 ص
ضبط خل مجهول المصدر بالإسكندرية فى حملة تموينية حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة تموينية مكبرة بعد ما وردت معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام ا ع ش 45 سنة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الخل "غير مرخص" بدائرة قسم ثان الرمل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتعبئة الخل مجهول المصدر داخل عبوات لا تحمل ثمة بيانات تجارية داخل مصنعه غير المستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، تم استهدافه وضبطه وضبط كمية قدرها 3.760 طن من الخل تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال ضبط السلع التموينية المدعمة تم ضبط ص ك ع 49 سنة المدير المسئول عن مخبز حر " غير مرخص " بدائرة قسم سيدى جابر بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية " منطقة غرب ووسط الدلتا " لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال تجميع السلع التموينية المدعمة، وضبط 13 جوال من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى وزن 650 كجم وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابروجارى العرض على النيابة.

 

تم ضبط ا ا م 44 سنة بائع مواد بترولية "بدون ترخيص " بدائرة قسم سيدى جابر لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع البترولية المدعمة وضبط كمية قدرها 600 لتر سولار مدعم يقوم بعرضها للبيع بأزيد من السعر الرسمى تحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال ضبط السلع غير الصالحة وردت معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام ف ع د 35 سنة بائع سلع الغذائية بدائرة قسم أول العامرية.. بترويج كميات من ياميش رمضان الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وتم استهدافه وضبطه بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا "وضبط كمية قدرها 620 كجم " كاجو - لوز " وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط " 3 " قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى ، وفى مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب " 7 "عينات "دقيق بلدى - قمح - رده ناعمة" لتحليلها بمعامل وزارة التموين فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار وتم ضبط "10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة وفى مجال عدم حمل شهادة صحية زتم ضبط " 10 " قضايا عدم حمل شهادة صحية.


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