صيدلة قناة السويس تحصل على شهادة الجودة والاعتماد

صيدلة قناة السويس تحصل على شهادة الجودة والاعتمادالخميس، 10 مايو 2018 01:58 م
الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وافق على اعتماد كلية الصيدلة، جامعة قناة السويس.
وقدم غراب، اليوم الخميس، التهنئة للدكتور ياسر مصطفى، عميد الكلية، وفريق الجودة بالجامعة، وجميع أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب. مؤكدا أن عدد الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد بالجامعة أصبحت 7 كليات هى الطب البشرى والطب البيطرى والعلوم والزراعة والتمريض وطب أسنان إضافة الى كلية الصيدلة.
وقال غراب فى بيان للجامعة اليوم، إن اعتماد الكلية، جاء نتيجة الخطط التي أُعدت طوال الأعوام السابقة، لتطويرها من مختلف النواحي، الإدارية والفنية، وتحديث العملية التعليمية، والمعامل، والتدريب العملي لطلاب الكلية.
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