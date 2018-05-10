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صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تسليم امتحانات الإعدادية العامة والمهنية

الخميس، 10 مايو 2018 11:24 ص
صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تسليم امتحانات الإعدادية العامة والمهنية جانب من أعمال نقل الأوراق
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تابعت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكر الشيخ، تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل الوزرة، بتضافر جهود العاملين بالتربية والتعليم لإنجاح امتحانات الشهادات العامة والنقل بالمحافظة.
 
جاء ذلك، بحضور جميع مديري الإدارات التعليمية، وعدد من رجال الأمن والإداريين والعمال ، ومديري العموم .
 
قالت هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن سياسة المديرية الجديدة برئاسة الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة ، تتمركز حول إعطاء كل ذي حقه والحرص على صالح الجميع "طلاب، وأولياء الأمور، ومعلمين، وعاملين بالتربية والتعليم، وعمال"، واعتبار أن التعليم أمن قومي للبلاد لا تفريط فيه ولا مساس، وأن جميع العاملين في قطاع التعليم جنود مجندة لخدمة أبناء الوطن، وإنشاء جيل يحقق أحلام مصر والمصريين، ويرفع راية وعلم مصر خفاقاً بين الأمم بالعلم والتميز والتفوق والابتكار والإبداع، متمنية للجميع دوام التوفيق .
 
وأكدت الدكتورة بثينة كشك، أنها وجهت بحسن معاملة الطلاب وتهيئة الأجواء لأداء الطلاب امتحاناتهم في هدوء، وأنها شددت على التصدي لأي محاولات للغش، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للمحول داخل اللجان، مؤكدة أنها تطمئن أولياء الأمور بأن أبناءهم في أيد أمينة وحريصة عليهم أكثر من حرصهم عليهم، وأن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ من أعلى النتائج على مستوى الجمهورية .
 
وأضافت وكيل الوزارة، أنها تثني على المجهود الذي يبذله رجال الأمن برئاسة اللواء أحمد صالح، مدير الأمن، لتأمين نقل أوراق الأسئلة، وتأمين اللجان، مؤكدة أن تعليم كفر الشيخ يلقى الدعم من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.
 
وكيل المديرية تثنى على رجال الأمن
وكيل المديرية تثنى على رجال الأمن

نقل صناديق أوراق الأسئلة
نقل صناديق أوراق الأسئلة

جانب من أعمال نقل الأوراق
جانب من أعمال نقل الأوراق

وكيل المديرية ومدير أمن مديرية التربية والتعليم
وكيل المديرية ومدير أمن مديرية التربية والتعليم
 
 

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