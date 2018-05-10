صور.. مدير أمن البحيرة يكرم الضباط والأفراد المتميزين لجهودهم فى العمل

البحيرة - ناصر جودة

كرم منذ قليل اللواء علاء عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة 45 ضابطا وفردا من المتميزين من أعضاء هيئة الشرطة و الموظفين المدنيين و ذلك لانضباطهم وجهودهم الفائقة في أداء عملهم .

حيث قام مدير الأمن بتوزيع شهادات التقدير على المكرمين كما قام بالتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك تحفيزا لزملائهم حتى يسلكوا نفس النهج و يكونوا مؤهلين لاعتلاء منصات التتويج .



1 مديرامن البحيرة يكرم الضباط المتميزين فى عملهم



مدير امن البحيرة مع العاملين فى الشرطة



جانب من الافراد المكرمين بالبحيرة



جانب من حفل تكريم ضباط وافراد الشرطة