صور.. مدير أمن البحيرة يكرم الضباط والأفراد المتميزين لجهودهم فى العمل

صور.. مدير أمن البحيرة يكرم الضباط والأفراد المتميزين لجهودهم فى العملالخميس، 10 مايو 2018 06:03 م
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كرم منذ قليل اللواء علاء عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة 45 ضابطا وفردا من المتميزين من أعضاء هيئة الشرطة و الموظفين المدنيين و ذلك لانضباطهم وجهودهم الفائقة في أداء عملهم .
حيث قام مدير الأمن بتوزيع شهادات التقدير على المكرمين كما قام بالتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك تحفيزا لزملائهم حتى يسلكوا نفس النهج و يكونوا مؤهلين لاعتلاء منصات التتويج .
1 مديرامن البحيرة يكرم الضباط المتميزين فى عملهم
مدير امن البحيرة مع العاملين فى الشرطة
جانب من الافراد المكرمين بالبحيرة
جانب من حفل تكريم ضباط وافراد الشرطة
مدير امن البحيرة مع المكرمين
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