video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن البحيرة يكرم الضباط والأفراد المتميزين لجهودهم فى العمل

الخميس، 10 مايو 2018 06:03 م
صور.. مدير أمن البحيرة يكرم الضباط والأفراد المتميزين لجهودهم فى العمل
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

كرم منذ قليل اللواء علاء عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة  45 ضابطا وفردا من المتميزين من أعضاء هيئة الشرطة و الموظفين المدنيين و ذلك لانضباطهم وجهودهم الفائقة في أداء عملهم .

حيث قام مدير الأمن بتوزيع شهادات التقدير على المكرمين كما قام بالتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك تحفيزا لزملائهم حتى يسلكوا نفس النهج و يكونوا مؤهلين لاعتلاء منصات التتويج .

 

1 مديرامن البحيرة يكرم الضباط المتميزين فى عملهم
1 مديرامن البحيرة يكرم الضباط المتميزين فى عملهم

 

2 مدير امن البحيرة مع العاملين فى الشرطة
 مدير امن البحيرة مع العاملين فى الشرطة
 
 
3 جانب من الافراد المكرمين بالبحيرة
 جانب من الافراد المكرمين بالبحيرة

 

5 جانب من حفل تكريم ضباط وافراد الشرطة
 جانب من حفل تكريم ضباط وافراد الشرطة

 

5 مدير امن البحيرة مع المكرمين
 مدير امن البحيرة مع المكرمين

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور ..محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلا رمضان "للسلع الغذائية بدمنهور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

مدير امن البحيرة

تكريم ضباط البحيرة




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة