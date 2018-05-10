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صور.. مدير أمن البحيرة يقود حملة لإزالة تعديات على 228 فدانا بوادى النطرون

الخميس، 10 مايو 2018 07:27 م
صور.. مدير أمن البحيرة يقود حملة لإزالة تعديات على 228 فدانا بوادى النطرون مدير الأمن وقيادات الأمن يقودون حملة الإزالة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال قيادته حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمنطقة وادى النطرون بالظهير الصحراوى بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، وإدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة، والوحدة المحلية لمركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة المكثفة عن إزالة 8 حالات تعدى بإجمالى 228 فدانا عبارة عن أسوار ومزارع سمكية وأراضى تابعة لوزارة الزراعة.

شارك فى الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء جمال الرشيدى حكمدار البحيرة، وصلاح مسعود رئيس مركز ومدينة وادى النطرون.

 

 
 
5 مديرامن البحيرة خلال حملة الازالات
مديرامن البحيرة خلال حملة الازالات

2 القوات المسلحة تشارك الشرطة فى ازالة التعديات
2 القوات المسلحة تشارك الشرطة فى ازالة التعديات

3 ازالة التعديات بوادى النطرون
3 ازالة التعديات بوادى النطرون

3 الدفع بقوات مكثفة للشرطة لازالة التعديات
3 الدفع بقوات مكثفة للشرطة لازالة التعديات

1 حملة ازالة التعديات على الاراضى الزراعية
1 حملة ازالة التعديات على الاراضى الزراعية

 


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