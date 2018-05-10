صور.. مدير أمن البحيرة يقود حملة لإزالة تعديات على 228 فدانا بوادى النطرون

أكد اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال قيادته حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمنطقة وادى النطرون بالظهير الصحراوى بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، وإدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة، والوحدة المحلية لمركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة المكثفة عن إزالة 8 حالات تعدى بإجمالى 228 فدانا عبارة عن أسوار ومزارع سمكية وأراضى تابعة لوزارة الزراعة.

شارك فى الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء جمال الرشيدى حكمدار البحيرة، وصلاح مسعود رئيس مركز ومدينة وادى النطرون.