صور .. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بطور سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،والدكتورة نفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، معرض ( أهلا رمضان ) لسلع الاستهلاكية ، الذى تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة بمشاركة شركات كبرى ، بالتنسيق مع مديرية التموين والصندوق الاجتماعى ومحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء محمود عيس السكرتير العام والدكتور مجدى الديب مدير الصندوق الاجتماعى بالمحافظة، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وسامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة نائب مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن معرض آهلا رمضان يهدف إلى توفير احتياجات الأسرة خلال شهر رمضان ورفع العبء عن كأهل المواطنين، من خلال توفر السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان عالية الجودة بأسعار مخفضة عن الأسواق ، وتوفير السلع الاساسية بكميات مناسبة ، واستكمال السلع التى تنفذ أولا بأول لافتا إلى أن كافة السلع أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين.

كما أعلن المحافظ ،انشاء معرضين اخرين مدينة شرم الشيخ ودهب لعرض السلع الغذايئة ،خلال شهر رمضان جميع المنتجات السنياوية بمدينة طور سيناء ،ومعرض اخر اهلا رمضان بمدينة شرم الشيخ.

كمما انتقدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،قلة إقبال شباب جنوب سيناء على برامج التدريب، لافتةً إلى أن 75 فردًا فقط تقدموا للحصول على برامج تدريبية تابعة لمكتب الصندوق الاجتماعي، وهو رقم متواضع جدًا.

وأكدت نيفين جامع نجاحنا ليس في رصد أرقام وتوفير فرص عمل ولكن نجاحنا هو أننا نبدأ معكم من البداية وما يفرق بيننا وبين أية جهة أخرى، هو أننا الجهة اللاصقة بكم، ونمشي معكم من بداية أنك ليس لديك فكرة لمشروع، ومن خلال برامجنا التدريبية سيكون لديك فكرة ونحن معك خطوة خطوة لكي تظهر فكرتك للنور وتسوق له















