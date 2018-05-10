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صور محافظ جنوب سيناء ونفين جامع يسلم شيكات بقيمة 3 مليون لجمعيتي الطور وابوزنيمة

الخميس، 10 مايو 2018 08:25 م
صور محافظ جنوب سيناء ونفين جامع يسلم شيكات بقيمة 3 مليون لجمعيتي الطور وابوزنيمة خلال تسليم الشيكات
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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سلمت نفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  مجموعة من الشباب شيكات تمويل لمشروعاتهم
 
كما قام المحافظ وجامع بتسليم شهادات دورات تدريبية لرواد الأعمال الحاصلين على دورات تحت مسمي " كيف تبدأ مشروعك " وهي الدورات التدريبية المجانية التي يقدمها الجهاز للشباب بهدف إعداد وتأهيل رواد الأعمال للدخول فى مجال العمل الحر
 
 
كما تم تسليم عقد مشروعات متناهية الصغر مع جمعيتى  الطور وابو زنيمة باجمالى 3 مليون جنية بهدف تمكين المراة اقتصاديا ورفع مستوى الاسر محدودة الدخل وكذلك تسليم موافقة على تمويل مشروع تجارة وتوريد مواد غذائية من جهاز تنمية المشروعات بقيمة 105 مليون جنية لاحد اهالى المحافظة
 
 
جاء ذلك خلال مؤتمر الشباب والذي يقام تحت عنوان "بأيدينا نصنع المستقبل" بحضور اللواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد وغريب حسان ونور سلامه عضوا مجلس النواب والقيادات التنفيذية.
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ونفين جامع اثناء تسليم الشيكات
نفين جامع اثناء تسليم الشيكات

اثناء تسليم الشيكات
اثناء تسليم الشيكات

اثناء تسليم الشيكات للشباب
اثناء تسليم الشيكات للشباب

اثناء تسليم الشيكات
المحافظ اثناء تسليم الشيكات

 


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