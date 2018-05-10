صور.. محافظ أسيوط يلتقي وفد منظمة الفاو .. وتوزيع 40 مشروع لتحسين التغذية بأبنوب والفتح

أسيوط - محمود عجمى

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على أهمية منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية والدور الذي تقوم به في تحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي للفئات المستهدفة من النساء والشباب من خلال توفير قروض دوارة بهدف تحسين التغذية والأمن الغذائي بالمناطق الأكثر احتياجاً مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المنظمات لتعظيم الاستفادة من المشروعات بغرض تدعيم عملية التنمية الشاملة وتحقيق استرتيجية مصر 2030 التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة القطاعات .

جاء ذلك خلال لقاءه وفد منظمة الأغذية والزراعة الفاو "FAO" أثناء زيارتهم لمحافظة أسيوط لتوزيع عدد من المشروعات لتحسين التغذية والأمن الغذائي بالمحافظة.

وكلف محافظ أسيوط المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير محافظة أسيوط بمرافقة الوفد أثناء توزيعهم 40مشروع بمركز أبنوب لتحسين التغذية والأمن الغذائي الذي تنظمه منظمة الفاو "FAO" بالتعاون مع وزارة الزراعة بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية من خلال إستهداف النساء والشباب بمصر وإعطاء قروض دوارة للمستفيدين لتربية الحيوانات الصغيرة.

حضر توزيع المشروعات كل من الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الفاو بمصر والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الفاو والدكتور علاء عزوز نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة زهرة أحمد مدير مشروع تحسين التغذية والأمن الغذائي والدكتور بهاء الوسيمي منسق القروض الدوارة للمشروع والدكتور محمد موسى المستشار الإعلامى لمنظمة الفاو ، واللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وقال المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين الدخل وتوفر فرص عمل للشباب والسيدات خاصة بالمناطق والقرى البعيدة وتعمل على إزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذها فضلاً عن التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات المجتمع المدني وغيرها في تنفيذ مشروعات ومبادرات يستفيد منها المواطن بقرى ومراكز المحافظة مشيراً إلى الدعم الفني والمادي الذي تقدمه منظمة "الفاو" لتنفيذ مثل هذه المشروعات التي تعمل على تحسين الإنتاجية وتطوير نظم الزراعة والمحافظة على الثروة الحيوانية والداجنة ورفع مستوى الأمن الغذائي والتغذية.

وأضاف الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الفاو بمصر أن المشروع يستهدف النساء والشباب لتدرريبهم وتأهيلهم لإدارة وتنفيذ مشاريع تدر دخل وتحسن التغذية من خلال التمويل المادي وتوفير الطيور من (دجاج وبط وأغنام) للتسمين والدعم الفني من (رعاية البيطرية والإرشادات البيطرية والزراعية) بالإضافة إلى العلف لافتاً إلى متابعة المشروع والإشراف عليه من قبل المنظمة لمدة 4 : 6 دورات إنتاج مشيداً بدور المحافظة بقيادة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وتذليله لكافة العقبات التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات بقرى مركزي أبنوب والفتح.

وأشار علاء عزوز نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى توزيع 40مشروع بقرية المعصرة بمركز الفتح ، وقريتي دير شو والسوالم البحرية بمركز أبنوب ضمن المرحلة الثالثة لمشروع تحسين التغذية والأمن الغذئي موضحاً أن المشروع يهدف إلى تحقيق وتوزيع 320مشروع بمحافظة أسيوط منها 106 مشروع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لافتاً إلى توزيع 178مشروع خلال المرحلة الأولى والثانية على المستفيدين بقرى دير شو والسوالم البحرية ومنشأة الفتح وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وعقب إجتيازهم تدريب على التربية الحيوانية وفق أسس سليمة ومتابعتها البيطرية وكيفية التسويق لمنتجات المشروع.

وأوضحت الدكتورة زهرة أحمد مدير مشروع تحسين التغذية أن مشروع تحسين التغذية والأمن الغذائى يحتوى على 3 مكونات رئيسية هي الزراعة بلا تربة وتصنيع الغذاء بأنواعه وتربية الحيوانات الصغيرة والطيور مضيفة إن المشروع يوفر قروض يقوم المستفيد بسداد 40% فقط من قيمة القرض وبدون فوائد ليتم إستخدامها في تمويل مشروعات أخرى حيث يتم متابعة المستفيدين من قبل منظمة الفاو لتقديم العلف والرعاية البيطرية ومساعدتهم في التسويق لمنتجاتهم حيث لا يتوقف دور المنظمة على إعطاء القروض فقط للمستفيدين من المشروع.