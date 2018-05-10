video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 02:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. طوارئ فى إسرائيل واستدعاء قوات الاحتياط فى الجولان المحتلة

الخميس، 10 مايو 2018 02:04 ص
صور.. طوارئ فى إسرائيل واستدعاء قوات الاحتياط فى الجولان المحتلة أحد جنود الاحتلال فوق دبابة على الحدود السورية
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلى يستدعى جنود الاحتياط فى الجولان ضمن استعدادات "قصوى" ويفعل المنظومات الدفاعية ، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود تحذيرات من إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلى، أنه استدعى احتياط موضعى للطيران واحتياط الاستخبارات على الحدود الشمالية. واضاف الجيش فى بيانه ": فى ضوء رصد سلسلة مؤشرات استثنائية فى صفوف القوات الإيرانية فى سوريا تقرر فى الجيش تدقيق تعليمات الحماية فى منطقة هضبة الجولان وتوجيه السلطات المحلية فى الجولان الى فتح الملاجئ".

وتابع الجيش الاسرائيلى ": يجب مواصلة الانصياع الى تعليمات الجيش, فى المقابل تم استكمال نشر قدرات دفاعية وهناك حالة من الجاهزية العالية فى صفوف قوات الجيش لهجوم.

أحد جنود الاحتلال الاسرائيلى
أحد جنود الاحتلال الاسرائيلى

 

أحد عناصر الاحتلال فوق دبابة
أحد عناصر الاحتلال فوق دبابة

 

استعدادات الاحتلال فى الجولان
استعدادات الاحتلال فى الجولان

 

الاحتلال الاسرائيلى يضع حواجز خرسانية فى الجولان المحتل
الاحتلال الاسرائيلى يضع حواجز خرسانية فى الجولان المحتل

 

آليات الاحتلال فى الجولان المحتل
آليات الاحتلال فى الجولان المحتل

 

آليات عسكرية فى الجولان
آليات عسكرية فى الجولان

 

جندى اسرائيلى فى الجولان المحتل
جندى اسرائيلى فى الجولان المحتل

 

جنود الاحتلال الاسرائيلى
جنود الاحتلال الاسرائيلى

 

دبابة اسرائيلية فى الجولان
دبابة اسرائيلية فى الجولان

 

عدد من الاليات الاسرائيلية فى الجولان السورية
عدد من الاليات الاسرائيلية فى الجولان السورية

 

عناصر الاحتلال الاسرائيلى على ظهر آليات عسكرية
عناصر الاحتلال الاسرائيلى على ظهر آليات عسكرية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل تطلب من سكان الجولان البقاء فى الملاجئ حتى إشعار آخر

فيديو.. إطلاق أكثر من 20 قذيفة على مواقع عسكرية إسرائيلية فى الجولان المحتل

الجيش الإسرائيلى: صافرات التحذير من الغارات دوت فى الجولان

طوارئ فى إسرائيل

إسرائيل

الاحتلال

استدعاء قوات الاحتياط

الجولان المحتلة

لبنان

سوريا




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة