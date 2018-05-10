صور.. طوارئ فى إسرائيل واستدعاء قوات الاحتياط فى الجولان المحتلة

أحد جنود الاحتلال فوق دبابة على الحدود السورية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلى يستدعى جنود الاحتياط فى الجولان ضمن استعدادات "قصوى" ويفعل المنظومات الدفاعية ، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود تحذيرات من إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلى، أنه استدعى احتياط موضعى للطيران واحتياط الاستخبارات على الحدود الشمالية. واضاف الجيش فى بيانه ": فى ضوء رصد سلسلة مؤشرات استثنائية فى صفوف القوات الإيرانية فى سوريا تقرر فى الجيش تدقيق تعليمات الحماية فى منطقة هضبة الجولان وتوجيه السلطات المحلية فى الجولان الى فتح الملاجئ".

وتابع الجيش الاسرائيلى ": يجب مواصلة الانصياع الى تعليمات الجيش, فى المقابل تم استكمال نشر قدرات دفاعية وهناك حالة من الجاهزية العالية فى صفوف قوات الجيش لهجوم.



أحد جنود الاحتلال الاسرائيلى



أحد عناصر الاحتلال فوق دبابة



استعدادات الاحتلال فى الجولان



الاحتلال الاسرائيلى يضع حواجز خرسانية فى الجولان المحتل



آليات الاحتلال فى الجولان المحتل



آليات عسكرية فى الجولان



جندى اسرائيلى فى الجولان المحتل



جنود الاحتلال الاسرائيلى



دبابة اسرائيلية فى الجولان



عدد من الاليات الاسرائيلية فى الجولان السورية