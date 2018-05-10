صور .. طب سوهاج تفتتح مؤتمر "الجديد في أمراض الجهاز الهضمى

سوهاج محمود مقبول

افتتح اليوم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، فعاليات اللقاء العلمي السنوي السادس لوحدة الجهاز الهضمي والكبد تحت عنوان "الجديد في أمراض الجهاز الهضمي والكبد" والدي نظمة قسم أمراض الباطنة بكلية الطب البشري .

وقال الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ الاقليم، أن الجامعة تساهم في خطة تطوير المحافظة وأن أي نجاح بالمحافظة هو نتاج عمل مخلص من أعضاء هيئة التدريس، كما شكر الجامعة علي دورها المثالي الذي أدي الي خروج مخرجاتها، إلى خارج أسوارها لخدمة أهالي المحافظة، معرباً عن فخره بالجامعة، وبالمجهود المبذول لتطوير وتحسين العمل داخل المستشفي الجامعي، متمنيا التعاون بين الجامعة ومستشفيات المحافظة لتوفير خدمه علي أعلي مستوي للمرضي.

وشكر الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، في بداية كلمته المحافظ علي ثقته بأعضاء هيئة التدريس وإيمانه بالعلم والعلماء ودعمه الدائم للجامعة لمساهمتها في تنمية البيئة والمجتمع، مشيدا بمجهوده الذي جعل المحافظة مصدرا لجذب المستثمرين.

وأشار عزيز أن الجامعة تعمل في المقام الأول علي دعم المستشفي الجامعي و تطويرها ودعم الوحدات المميزة بها، لما تقوم به من خدمات طبية وعلاجية لمرضي صعيد مصر، وأعرب عن سعادته وفخره بكم المؤتمرات وورش العمل التي تنظمها كلية الطب وذلك لأهميتها في تحسين العمل الطبي، وزيادة مهارات شباب الأطباء، موضحا أن الجامعة هي مركز للإشعاع الحضاري والعلمي والبحثي للمجتمع.

وذكر الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، أن نقل العلم وتحسين الخدمة الطبية هو الهدف الأسمي لتلك المؤتمرات، واشاد بأداء قسم الباطنة وما يقوم به من أنشطة علمية والتنافس البناء بين وحدات القسم المختلفة، لخدمة البحث العلمى وتعليم وتدريب شباب الأطباء.

وأوضح الدكتور أسامة عرفة رئيس المؤتمر أنه نظرا لإنتشار أمراض الكبد والجهاز الهضمي علي مستوي جمهورية مصر العربية فأن المؤتمر يناقش عدد من الموضوعات أهمها الإلتهاب الكبدي الفيروسي c أعراضه، ومضاعفاته، وعلاجه، ويناقش علاج نزيف الجهاز الهضمي، الجديد في مرض القولون العصبي وامراض المرئ، كما يتم عرض تفاعلي لحالات مرضية وكذلك العلاج التداخلي لمرضي أورام الكبد.

حضر اللقاء العلمي الدكتور علي طه القرياتي رئيس وحدة الكلي والدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء، الدكتورة إيمان ثابت مقرر المؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب،واساتذة من جامعة أسيوط، بالاضافة الي حضور أطباء الجهاز الهضمي والكبد من مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات المركزية بالمحافظة.