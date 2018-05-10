video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 08:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. تشيلى تدعم مساعى محمود عباس لإعلان دولة فلسطينية

الخميس، 10 مايو 2018 07:04 ص
صور.. تشيلى تدعم مساعى محمود عباس لإعلان دولة فلسطينية مصافحة أبو مازن للرئيس التشيلى
سانتياغو (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعرب الرئيس التشيلى المحافظ سيباستيان بينيرا، الاربعاء، عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية "حرة ومستقلة وذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتي".

وصرح بينيرا فى أعقاب لقائه مع عباس الذى يقوم بجولة فى دول أمريكا اللاتينية، ـن "فلسطين لديها الحق وايضا الدعم من تشيلى بان تكون دولة حرة ومستقلة وذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتي". وللشعب الفلسطينى الحق فى تقرير مصيره".

وكانت هذه الدولة فى اميركا الجنوبية أيدت فى العام 2011 انضمام فلسطين الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" وحصولها على وضع دولة مراقب فى الامم المتحدة خلال الولاية الرئاسية الاولى لبينيرا (2010-2014) والذى كان الرئيس التشيلى الاول الذى يزور رام الله.

كما كانت تشيلى الدولة الاولى التى تقيم ممثلية دبلوماسية لها لدى السلطة الفلسطينية فى العام 1998 وهى تعترف رسميا بدولة فلسطين منذ يناير 2011.

وكان عباس طلب الاثنين فى فنزويلا من دول أميركا اللاتينية عدم نقل سفاراتها فى اسرائيل الى القدس على غرار ما تستعد الولايات المتحدة للقيام به.

فقد أعلن الرئيس الأمريكى فى ديسمبر الماضى، قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل فى قطيعة مع السياسة الأمريكية السابقة، ومن المقرر ان يتم نقل السفارة المثير للجدل فى 14 مايو الحالى ليتزامن مع الذكرى المئوية السبعين لإعلان دولة إسرائيل.

أبو مازن يلوح لمستقبليه لدى وصوله تشيلى
أبو مازن يلوح لمستقبليه لدى وصوله تشيلى

 

استقبال رئيس تشيلى لنظيره الفلسطينى
استقبال رئيس تشيلى لنظيره الفلسطينى

 

الرئيس الفلسطينى يصافح نظيره التشيلى
الرئيس الفلسطينى يصافح نظيره التشيلى

 

مباحثات أبو مازن ورئيس تشيلى
مباحثات أبو مازن ورئيس تشيلى

 

مصافحة بين أبو مازن ونظيره التشيلى
مصافحة بين أبو مازن ونظيره التشيلى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتباكات أمام سفارة أمريكا فى تشيلى والمكسيك رفضاً للعدوان على سوريا

صور..اعتقالات واشتباكات أمام سفارة أمريكا فى تشيلى رفضاً للعدوان على سوريا

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلى

تشيلى

أخبار تشيلى

محمود عباس

إعلان دولة فلسطينية

فلسطين




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة