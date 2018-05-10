صور.. تشيلى تدعم مساعى محمود عباس لإعلان دولة فلسطينية

سانتياغو (أ ف ب)

أعرب الرئيس التشيلى المحافظ سيباستيان بينيرا، الاربعاء، عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية "حرة ومستقلة وذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتي".

وصرح بينيرا فى أعقاب لقائه مع عباس الذى يقوم بجولة فى دول أمريكا اللاتينية، ـن "فلسطين لديها الحق وايضا الدعم من تشيلى بان تكون دولة حرة ومستقلة وذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتي". وللشعب الفلسطينى الحق فى تقرير مصيره".

وكانت هذه الدولة فى اميركا الجنوبية أيدت فى العام 2011 انضمام فلسطين الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" وحصولها على وضع دولة مراقب فى الامم المتحدة خلال الولاية الرئاسية الاولى لبينيرا (2010-2014) والذى كان الرئيس التشيلى الاول الذى يزور رام الله.

كما كانت تشيلى الدولة الاولى التى تقيم ممثلية دبلوماسية لها لدى السلطة الفلسطينية فى العام 1998 وهى تعترف رسميا بدولة فلسطين منذ يناير 2011.

وكان عباس طلب الاثنين فى فنزويلا من دول أميركا اللاتينية عدم نقل سفاراتها فى اسرائيل الى القدس على غرار ما تستعد الولايات المتحدة للقيام به.

فقد أعلن الرئيس الأمريكى فى ديسمبر الماضى، قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل فى قطيعة مع السياسة الأمريكية السابقة، ومن المقرر ان يتم نقل السفارة المثير للجدل فى 14 مايو الحالى ليتزامن مع الذكرى المئوية السبعين لإعلان دولة إسرائيل.



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