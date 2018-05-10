صور.. الجبير يبحث مع وزراء خارجية النيجر والفلبين سبل دعم العلاقات الثنائية

وكالات

بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، بالعاصمة السعودية الرياض، مع وزير خارجية جمهورية النيجر إبراهيم ياكوبو، دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن اللقاء حضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السعودى الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.

وبحث أيضا وزير الخارجية السعودي، مع وزير خارجية جمهورية الفلبين ألان كايتانو، دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين.



الجبير ونظيره الفلبيني



الجبير ونظيره النيجيري