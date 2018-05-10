صور.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الذكرى الـ70 للنكبة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس فى بيت لحم للتنديد بيوم نكبة الشعب الفلسطينى وحرب 1948 وهى الفترة الغائبة والمأساوية التى ارتكب فيها الاحتلال المذابح وعمليات التطهير العرقى والاعتقالات الجماعية والإعدام الميدانى دون أية مراقبة دولية.

وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا لإحياء ذكرى النكبة اليوم الأربعاء، أن فعاليات الذكرى الـ70 للنكبة سيتم توجيهها نحو القدس؛ نظرا لما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات وقرارات عنصرية.

وقال المنسق العام للجنة محمد عليان - خلال مؤتمر صحفى عقد بمدينة رام الله أمس: "إن فعاليات هذا العام تتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة"..مشيرا إلى أن التوجه العام هو بالنفير عند أقرب المناطق المحاذية لمدينة القدس، كما أن هناك مقترحات لإغلاق المحال التجارية، وإعلان الإضراب الجزئى غداة نقل السفارة.

وأوضح أنه سيتم تزويد اللجان والمؤسسات بالمواد الإعلامية اللازمة لإحياء الذكرى 70 للنكبة مثل الملصقات واللافتات والجداريات، والأعلام الفلسطينية، والرايات السوداء، والموازنات الكفيلة بتلبية الاحتياجات الضرورية المتبقية لإنجاح البرامج.

وتابع عليان: "سيكون هناك تعليق للدوام فى الوزارات والدوائر الحكومية، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا، يوم الاثنين الرابع عشر من الشهر الجارى".

وأردف "هناك تعليمات صدرت إلى السفارات الفلسطينية بمختلف دول العالم لإحياء ذكرى النكبة، كما ستركز خطب الجمعة عن هذا الموضوع، وهناك اتفاق مع وزارة التربية والتعليم بتخصيص حصص مدرسية للحديث عن النكبة واللاجئين، وهو نفس الاتفاق مع إدارة الجامعات".

من جانبه.. قال سكرتير اللجنة الوطنية عمر عساف : "إن فعاليات النكبة توحد الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده، كما توحد كافة القوى والفصائل الفلسطينية"..مضيفا : "الذكرى يجب أن تنقل الشعب الفلسطينى من مرحلة المخاض إلى تجديد الفعل الشعبى والانتفاض فى وجه الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن برنامج النكبة يتيح المجال لمشاركة كل أطياف الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده.

ومن ناحيته .. حذر عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة محمد أبو الخير من أن هناك قرارات بشطب حق العودة من خلال تقليص المساعدات إلى وكالة "الأونروا"..مجددا المطالبة بمشاركة الشعب الفلسطينى بالفعاليات من أجل تعزيز صموده ووحدته .. ومنوها بأن الفعاليات ستمتد على مدار العام الجارى.



اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى



اشتباكات عنيفة



اشتباكات فى بيت لحم



تظاهرات



جانب من الاشتباكات



جانب من التظاهرات



جانب من التظاهرات