صور.. إقامة مدرسة فنية بنات بناحية أولاد نصير مركز سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن موافقة وزير الزراعة على مطلب المحافظة بإقامة مدرسة فنية بنات بناحية أولاد نصير بمركز سوهاج على مساحة 7500 متر مربع أملاك دولة، والواقعة بحوض الأعمى نمرة 4 بالقطعة رقم 3 ، لخدمة قرية أولاد نصير والمنطقة المحيطة وزيادة عدد المدارس بنطاق مركز ومدينة سوهاج.

وأكد عبد المنعم فى بيان أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم على التفوق الدراسى.

وأضاف المحافظ أنه جارى إنهاء إجراءات نقل الملكية للمحافظة، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، لافتا ان انشاء المشروعات ذات النفع العام تأتى لمصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح التى تنتهجها الدولة.

على جانب آخر، قال الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة قامت بحملات لرفع الإشغالات وتوسعة الطرق بشوارع وقرى المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية والعمل على راحة المواطنين وتقديم اعلى مستوى من الخدمات لهم.

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان انه تم القيام بحملة إشغالات مكبرة بنطاق مركز المراغة وشادر المركز الواقع على طريق المراغة/نجع الماسخ بالاشتراك مع التفتيش المالى والإدارى ومكتب البيئة ومسئولى أملاك الدولة بالوحدة وقسمى الطرق والبيئة بوحدة قرية بناويط، وتم رفع الإشغالات واعتداءات أصحاب محلات الشادر على الطريق من خيام وموازين وطاولات واقفاص، وتم رفع كميات الخضار والفاكهة من جانبى الطريق الغربى والشرقى، كما تمت توسعة طريق المراغة ليخدم القرى من الناحية الغربية ذهاباً وعودة من مدينة المراغة /الكراعى، نجع الماسخ، وبناويط وتوابعها ،وقرية الجزازرة، والطليحات، وقد تمت عملية التوسعة بعد ازالة ورفع جميع المعوقات التى تسبب اختناق للمارة والسيارات.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف اعمال النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضارى، والعمل على تطوير منظومة النظافة ، ومتابعة الأعمال بشكل دورى وبصورة منتظمة.



ازالة الاشغالات بالمراغة



ازالة الاشغالات بالمراغة



ازالة الاشغالات بالمراغة