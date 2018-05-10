صور.. إزالة 20 حالة تعد على مساحة 15 فدانا أراضى زراعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

ترأس اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية حملة مكبرة، شاركت بها قوات الأمن لإزالة ورفع التعديات على أملاك الدولة وإزالتها تماما، والتى أسفرت عن رفع وإزالة 20 حالة تعدٍ بالبناء بالمخالفة للقانون منها عدد ثمانى حالات تعديات على حرم الرى لترعة الإسماعيلية بإجمالى مساحة قدرها 745 مترا مربعا.

كما أسفرت الحملة عن ازالة 4 حالات بناء مخالف بنطاق "قرية الظاهرية" بمركز التل الكبير، 12 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرى وادى الملاك وقرية 4 وقرية 5 ومنشية أبو حسونة بإجمالى مساحة 15 فدانا، وتمثلت تلك الحالات فى بناء منازل بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة، وغير مأهول بالسكان وبعض البنايات بالطوب الأبيض، وعدد من الأسوار وتم ازالتها وتسويتها جميعا بمستوى سطح الأرض، وذلك لليوم الثانى على التوالى وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

رافق اللواء يس طاهر، خلال الحملة كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، واللواء عادل أنور و اللواء جمال الطحاوى مساعدا مدير أمن الإسماعيلية، والعميد عماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، والمهندس عامر شكرى وكيل وزارة الموارد المائية والرى ومسئولى المساحة،وجهاز حماية الأراضى، وعددا كبيرا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وخلال تنفيذ أعمال الحملة أكد المحافظ مشددا على أنه لا بد من تفعيل الآليات التنفيذية لحملات الإزالة، وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بعودة ظهور التعديات مرة آخرى والحفاظ على الأراضى المستردة كحق أصيل للدولة.

محافظ الإسماعيلية أثناء الحملة



إزالة مبانى مخالفة



جانب من حملة الإزالات