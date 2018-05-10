صحة الشرقية: تشغيل أول محرقة بمجمع المحارق بالخطارة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم اليوم، الخميس، تشغيل أول محرقة طبية بمجمع المحارق الخطارة التابعة لمركز الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، وذلك تفعيلا للاجتماع الذى عقده أمس مع اللجنة المشكلة للإشراف على النفايات الطبية والمكونة من مديرى العموم بالمديرية.

وأضاف هشام شوقى لـ"اليوم السابع": أنه توجهت لجنة من المديرية برئاسة الدكتور أحمد محمد ربيع المسئول بالمكتب الفنى إلى مدينة الخطارة يرافقه مسئولو إدارة النفايات بالمديرية وتم تفعيل وتشغيل أول محرقة للنفايات الطبية بعد تجميع كمية 2 طن نفايات طبية من مستشفيات القنايات المركزى وحميات الزقازيق والصدر بالزقازيق وحرق أول 800 كجم فى عدد من الدورات المتتالية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة كلف الدكتور أحمد ربيع، والدكتور سامى الشيخ مدير إدارة النفايات بالمديرية ومسئول التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة بالمتابعة اليومية والبدء فى إجراءات نقل عدد آخر من المحارق بمستشفيات المحافظة إلى مجمع الخطارة حسب السعة الاستيعابية للمكان كما كلف مدير عام الطب الوقائى ومدير التموين الطبى ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات للمجمع فى موعد أقصاه أول يونيه 2018