صحة أسيوط: إيقاف طبيب وممرضة وإحالتهما للتحقيقات للتقصير فى العمل

صحة أسيوط: إيقاف طبيب وممرضة وإحالتهما للتحقيقات للتقصير فى العملالخميس، 10 مايو 2018 12:06 م
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
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أصدر الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط قرارا بإيقاف طبيب تخدير وممرضة بمستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط لمدة شهر ونقل الممرضة إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين لمدة ستة أشهر، وإحالتهما للتحقيقات.
جاء ذلك بعد قيام إدارة مستشفى النساء والتوليد بأسيوط بإرسال مذكرة رسمية للمديرية، تفيد بتقصيرهم فى إداء واجبهم المنوط به اتجاه المرضى.
وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه لا تهاون ولا استهتار فى إيقاف وإحالة أى مقصر للتحقيقات وإعطاء كل ذى حق حقه.
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