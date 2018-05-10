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الخميس، 10 مايو 2018 12:37 م
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شمال سيناء تعلن الاستنفار بعد تعرضها للعاصفة الترابية

الخميس، 10 مايو 2018 12:03 م
شمال سيناء تعلن الاستنفار بعد تعرضها للعاصفة الترابية عاصفة ترابية - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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تعرضت مناطق شمال سيناء، اليوم، لعاصفة ترابية فى بئر العبد ووسط سيناء وسواحل مدينة العريش.

 

وقال مصدر بغرفة عمليات محافظة شمال سيناء إن المحافظة رفعت حالة الاستنفار بين كل قطاعاتها الخدمية وفى المستشفيات، وتتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرف العمليات بمجالس المدن، ومديريات الخدمات وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

 

وشهدت شوارع مدن العريش وبئر العبد تراجع الحركة بشوارعها، كما تراجعت حركة السير على الطرق وسط سيناء وطريق العريش القنطرة.

 


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