سياحة المنيا تحصل علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

كتب فريق المحافظات

أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا بأنه أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قراراً باعتماد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا،

جاء ذلك بعد استيفاء كل المعايير الأكاديمية التى ترتبط بالقدرة المؤسسة والفاعلية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء، مشيراً إلى أنه باعتماد كلية السياحة والفنادق يصل عدد كليات الجامعة المعتمدة إلى ثمانى كليات، هى كليات الهندسة، والعلوم، والصيدلة، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية وطب الاسنان والسياحة والفنادق، هذا إلي جانب إعتماد برنامج الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

وتابع أبو المجد أن الجامعة تسعى لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لاعتماد باقى كليات الجامعة بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.