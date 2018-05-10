video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سياحة المنيا تحصل علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

الخميس، 10 مايو 2018 08:56 م
سياحة المنيا تحصل علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

 
أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا بأنه أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قراراً باعتماد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، 
 
جاء ذلك بعد استيفاء كل المعايير الأكاديمية التى ترتبط بالقدرة المؤسسة والفاعلية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء، مشيراً إلى أنه باعتماد كلية السياحة والفنادق يصل عدد كليات الجامعة المعتمدة إلى  ثمانى كليات، هى كليات الهندسة، والعلوم، والصيدلة، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية وطب الاسنان والسياحة والفنادق، هذا إلي جانب إعتماد برنامج الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.
 
وتابع أبو المجد أن الجامعة تسعى لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لاعتماد باقى كليات الجامعة بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. رئيس جامعه المنيا يغرس أول شجرة لاعلان انطلاق الأسبوع البيئى الثالث

المنيا

سياحه المنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنيا




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة