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الخميس، 10 مايو 2018 03:53 م
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سكرتير عام محافظة الاسكندرية يضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية

الخميس، 10 مايو 2018 03:35 م
سكرتير عام محافظة الاسكندرية يضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية وضع حجر الأساس
الاسكندريه جاكلين منير
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كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة ، بوضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية برفقة المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، و الذي من المقرر أن يكون صرحا مركزيا للنيابات الإدارية بالمحافظة ويهدف في الأساس للتسهيل على المتعاملين مع النيابة الإدارية والمترددين عليها .

واكد السكرتير العام بأن النيابة الإدارية بالاسكندرية تتولى حماية المجتمع الوظيفي من المفسدين و تعمل مع المحافظة على إرساء مبادئ العدالة الناجزة ،مقدما الشكر لجميع رجال القضاء على تعاونهم الدائم وحرصهم على إرساء مبادئ الحق و العدل وخاصة فيما يختص القضايا الإدارية .

ومن الجدير بالذكر أنه تم افتتاح نيابة القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية وهي "النيابة التاسعة" بالمحافظة مشيراً إلى أنه من المقرر أن يصل عدد النيابات الإدارية إلى 18 نيابة في جميع مناطق الإسكندرية للتيسيرعلى الموظفين.

من ناحية أخرى قامت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة  بمحافظة الإسكندرية، بتقديم العلاج لعدد 16451 مريض بجلسات العلاج الطبيعي علي مستوي 36 مستشفي ووحدة صحية خلال شهر ابريل.

قالت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم  إن إدراة العلاج الطبيعي قامت بتقديم خدمة لمرضي العلاج الطبيعي لعدد 16451 مريض خلال شهر ابريل بعدد 36 مستشفي ووحدة صحية علي مستوي المحافظة  وبإشراف إدارة  العلاج الطبيعي ومديرى المناطق الطبية.

وأوضحت "الفناجيلي" أن الجلسات  تمت لعلاج  لعدد 1840 للمرضي مجانا، وعدد 8195 للمرضي بالأجر وعدد 1331 للمرضي الجدد 1417 للمرضي الداخلي وكانت مستشفي أطفال الرمل ومستشفى العامرية الاكثر إقبالا، حيث إستقبلت أطفال الرمل 1617 مريض و استقبلت العامرية  1683 مريض خلال شهر ابريل.

 


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