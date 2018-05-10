سكرتير عام المنوفية : خطة متكاملة بكافة القطاعات لإستقبال شهر رمضان

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن إنهاء استعدادات المحافظة لإستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال خطة متكاملة بكافة القطاعات والمديريات ، حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمنوفية أنه تم تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال حملات مستمرة خاصة على السلع الغذائية لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ،وكافة المخالفات التموينية على مدار الساعة، بالإضافة لتكثيف المرور والمتابعة على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة لحماية المستهلك من أية أضرار قد يتعرض لها .

وفى مجال المخابز يتم المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لضمان إنضباط عملية انتاج الخبز ومواصفاته ،وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر ، ومع بداية الشهر الكريم سيتم تعديل مواعيد الإنتاج والتوزيع، لتتناسب مع متطلبات الشهر الكريم مع الوضع فى الإعتبار إحتياجات الإخوة المسيحيين .

وفى مجال البوتاجاز والمواد البترولية فمن المقرر زيادة الحصة للمحافظة خلال شهر رمضان بما يضمن توافرها وتلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر والدفع بأى كميات من إسطوانات البوتاجاز فى أى منطقة بدائرة المحافظة يمكن أن يكون المعروض بها أقل من إحتياجات المواطنين الفعلية لخلق حالة من الاشباع قبل حلول الشهر الكريم وبالتالى يستطيع المواطن الحصول على إحتياجاته من البوتاجاز دون عناء .

وعلى جانب آخر يقيم فرع ثقافة المنوفية برنامجاً ثقافياً متكاملاً خلال شهر رمضان الكريم على مستوى المحافظة حيث أشار صبرى عبدالرحمن مدير عام ثقافة المنوفية إلى أن المديرية تقيم سرادق بحديقة الطفل بشبين الكوم خلال الفترة من 5 رمضان وحتى 15 رمضان يتضمن " إنشاد دينى – محاضرات- أمسيات- عروض فنية – مسرح عرائس – معارض فنون تشكيلية – ورش فنية "بالإضافة الى برامج ثقافية وفنية وأمسيات شعرية وعروض فنية خلال 28 موقع ثقافى داخل المحافظة .

و أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية على حرص المحافظة على توفير كافة إحتياجات المواطنين ومستلزمات شهر رمضان الكريم وذلك بالتنسيق مع كافة المديريات الخدمية بالمحافظة مشيراً إلى أنه تم افتتاح معرض " أهلا رمضان " بمركزى شبين الكوم وأشمون لأول مرة بمحافظة المنوفية حيث كان من المعتاد إقامة معرض واحد فقط فى العاصمة وأنه من المقرر إفتتاح 4 معارض أخرى خلال الاسبوع القادم بمدن قويسنا والباجور ومنوف وسرس الليان لتعمل هذه المعرض طوال شهر رمضان الكريم من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين البسيط وتوفير إحتياجاته من السلع الأساسية بأسعار مناسبة .