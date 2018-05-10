رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط تحسبا لتقلبات الطقس

رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط تحسبا لتقلبات الطقسالخميس، 10 مايو 2018 10:08 ص
عاصفة ترابية تضرب شوارع أسيوط
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أعلنت محافظة أسيوط حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات إلى القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أي أثار سلبية قد تنتج عن تقلبات الطقس المتوقعة لهبوب عاصفة ترابية أو سقوط أمطار.
ووجه المحافظ تعليماته لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.
وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز بمراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية.
كما جرى تكليف لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.
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