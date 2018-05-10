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رئيس وزراء اليمن الأسبق: ضعاف النفوس انزعجوا من تطوير الإمارات لجزيرة سقطرى

الخميس، 10 مايو 2018 03:30 م
رئيس وزراء اليمن الأسبق: ضعاف النفوس انزعجوا من تطوير الإمارات لجزيرة سقطرى بحاح يتوسط مسئولين يمنيين وإماراتيين لاعادة إعمار سقطرى
كتب مصطفى عنبر
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قال خالد بحاح، رئيس الوزراء اليمنى الأسبق، إن مساعدة دول التحالف لدعم الشرعية فى اليمن وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، لجزيرة سقطرى وتطويرها أزعج مرضى النفوس.

وغرد "بحاح" على حسابه بموقع التدوينات "تويتر"، قائلا:" إن الإشاعات البغيضة والـ 99 كذبة، ومعها كذبة الـ99 سنة لتأجير أرجبيل سقطرى!! من يبيع ضميره للشيطان لن يتوانى عن بيع الدجل وإثارة الفتنة، لكن التاريخ سيحفظ من حفظ كرامة هذه البلاد وأخلص لها، وأما الذبد فيذهب جفاء".

وتابع: "كنا حكومة الكفاءات الشرعية، ذات يوم فى سقطرى، وسعينا لتمكين إنسانها، عملنا لتطوير الميناء والمطار، وإنشاء وحدات سكنية نموذجية، وتفعيل القطاعات الخدمية بدعم دول التحالف وخاصة دولة الإمارات، وبدأت العجلة تدور فى الجزيرة المهمشة لعقود، وهو الأمر الذى أزعج مرضى النفوس".

وكانت قناة الجزيرة وجماعة الإخوان قد روجو لإشاعات حول دور دولة الإمارات العربية المتحدة، فى جزيرة سقطرى اليمنية، الأمر الذى نفاه عدد من قيادات الحكومة الشرعية، مؤكدين أن الإمارات قامت وتقوم بدور إنسانى تنموى فى الجزيرة.

 


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