رئيس مدينة الأقصر يعلن إنهاء أزمة كوبرى طريق الكباش بخط سير دائرى

رئيس مدينة الأقصر يعلن إنهاء أزمة كوبرى طريق الكباش بخط سير دائرىالخميس، 10 مايو 2018 01:48 ص
العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الاقصر
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قام العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الاقصر، بالتنسيق مع العقيد محمد صلاح مدير الادارة العامة لمرور الأقصر، بانشاء خط سير للميكروباصات مستحدث وسمى بالدائرة، وذلك بعد الازمة التى تفاخمت مؤخرا وسببت الكثير من الاعباء للمواطنين بسبب طريق الكباش، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد بدر محافظ الاقصر لرفع معاناة المواطنين .
وأعلن رئيس المدينة بأن هذا الخط الجديد سيكون مسارة كالأتى، يبدء خط سير العربات السرفيس الجديد من فندق الوينا الاقصر مرورا بشارع محمد فريد يمينا، ثم شارع المنشية يسارا مرورا بشارع المحطه وصولا الى شارع يوسف حسن يسارا ثم مدخل شارع الصنايع يمينا، وصولا حتى اسفل كوبرى ابو الجود والمرور حوله حتى ميدان الملك عبد الله ثم يسارا الى كنيسة السيدة العزراء مريم حتى شارع المطافى القديم والعودة من قصر يسى باشا الى ميدان الملك عبد الله،وصولا الى اعلى كوبرى ابو الجود ثم نزولا الى شرق السكة الحديد حتى مزلقان القراريش ومنه الى شارع يوسف حسن ثم ميدان ابو الحجاج والعودة لفندق الوينا .
وقد اكد الشريف على ان خط السير هو الحل الامثل والاسرع لمشكلة طريق الكباش، وانه سوف يخفف العبئ على المواطنين.
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