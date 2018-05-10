رئيس جامعة المنوفية يعلن عدم ترشحه لفترة ثانية

المنوفية – محمود شاكر

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية عن عدم ترشحه لفترة ثانية لرئاسة الجامعة مفسحا المجال لمن يرغبون التقدم من داخل مجلس الجامعة أو من خارجه.

ووجه الخولى، الشكر لأعضاء مجلس جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري ورغبتهم في تقدمه لرئاسة الجامعة لعام إضافي وحتى بلوغه السن القانونية العام القادم، مشيرا إلى أنه سيستمر فى عمله كعضو هيئة تدريس، وعلى إستعداد تام للقيام بأى تكليف يخدم الجامعة.

وأكد الخولى، أن أهم أولوياته إستقرار الجامعة وأن تتم عملية نقل رئاسة الجامعة دون إجراءات أخرى بعد شهور قليلة ولثقته، أن جامعة المنوفية غنية بالكفاءات سواء داخل مجلس الجامعة أو خارجه ،ممن يستطيعون قيادة الجامعة في المرحلة القادمة بأعلى كفاءة ،متمنيا أن يول الله من يصلح شأن الجامعة ويرفع به إسم الجامعة عاليا بين الجامعات.