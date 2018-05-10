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الخميس، 10 مايو 2018 12:19 ص
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رئيس تأمين صحى الدلتا يتفقد مستشفى المنصورة

الخميس، 10 مايو 2018 12:02 ص
رئيس تأمين صحى الدلتا يتفقد مستشفى المنصورة رئيس تأمين صحى الدلتا يتفقد المستشفى
الدقهلية - محمد حيزة
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تفقد الدكتور أحمد بهاء الكيلانى مدير عام فرع التأمين الصحي، مستشفى المنصورة للتأمين الصحي بالمرور على قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى وشاهد ماكينات الغسيل الكلوى الجديدة الموردة للمستشفى واستمع إلى بعض المنتفعين المتواجدين بالمركز وقت المرور ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

 كما تفقد قسم العناية المركزة للقلب بالمستشفى واطمئن على حسن سير العمل بالقسم كما تفقد العمل فى إنشاء غرفة النفايات والفرم وذلك تمهيدا لإجراءات تركيب جهاز الفرم والتعقيم بمستشفى المنصورة.

رافقه خلال المرور السيد الدكتور مصبح امين مدير المستشفى، وائل محمود المدير المالى والادارى، السيد عبد المجيد رئيس الشئون الادارية بالمستشفى.

 

 


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