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دمشق تعلن عن إسقاط الجيش السورى عشرات الصواريخ الإسرائيلية

الخميس، 10 مايو 2018 04:04 ص
دمشق تعلن عن إسقاط الجيش السورى عشرات الصواريخ الإسرائيلية غارة _ صورة أرشيفية
دمشق (أ ف ب)
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أعلنت دمشق فجر الخميس، عن إسقاط الجيش السورى عشرات الصواريخ الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، فى تصعيد يستمر منذ ساعات.

وقال المصدر العسكرى "إسقاط عشرات الصواريخ الإسرائيلية فى الأجواء السورية خلال تصدى دفاعاتنا الجوية لها". وأفادت سانا أن "إسرائيل تحاول عبر عدوانها استهداف بعض كتائب الدفاع الجوى وتحاول تدمير بعض الرادارات" من دون تحديد المناطق المستهدفة.

 


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الاحتلال

اسرائيل




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