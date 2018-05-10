دمشق تعلن أن الصواريخ الاسرائيلية دمرت موقع رادار سورى

بيروت (رويترز)

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، عن مصدر عسكرى قوله إن نيران الصواريخ الإسرائيلية دمرت موقع رادار سوريا، فى وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافت نقلا عنه "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعشرات الصواريخ الإسرائيلية وبعضها يصيب هدفه ويدمر أحد مواقع الرادار". (إ