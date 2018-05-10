video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 05:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دمشق تعلن أن الصواريخ الاسرائيلية دمرت موقع رادار سورى

الخميس، 10 مايو 2018 04:11 ص
دمشق تعلن أن الصواريخ الاسرائيلية دمرت موقع رادار سورى جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
بيروت (رويترز)
إضافة تعليق

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، عن مصدر عسكرى قوله إن نيران الصواريخ الإسرائيلية دمرت موقع رادار سوريا، فى وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافت نقلا عنه "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعشرات الصواريخ الإسرائيلية وبعضها يصيب هدفه ويدمر أحد مواقع الرادار". (إ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دمشق تعلن عن إسقاط الجيش السورى عشرات الصواريخ الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلى يقصف دمشق وريفها بأكثر من 30 صاروخا

جيش إسرائيل يعلن تحركه ضد أهداف إيرانية فى سوريا.. وانقطاع الكهرباء عن دمشق

دمشق

الصواريخ الاسرائيلية

تدمير موقع رادار سورى

سوريا

ضرب سوريا

الاحتلال




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة