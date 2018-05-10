حماس تدين استهداف إسرائيل لسوريا.. وتؤكد: تل أبيب العدو الرئيسى للأمة

حماس تدين استهداف إسرائيل لسوريا.. وتؤكد: تل أبيب العدو الرئيسى للأمةالخميس، 10 مايو 2018 10:38 ص
رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية
إضافة تعليق
أدانت حركة حماس، مواصلة إسرائيل استهداف الشعب الفلسطينى ودول المنطقة وتصعيده على الأراضى السورية، معتبرة ذلك دليلا على أنها العدو الرئيسى للأمة والخطر الأكبر عليها ومنبع الإرهاب فى المنطقة.
وأكدت حماس فى بيان، اليوم الخميس، أنه من حق الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها والرد بقوة على أى عدوان، موضحا أنه هذا يتطلب تسخير كل طاقات الأمة وقدراتها كافة لردع العدو وكسر هيبته وإفشال مخططاته التى تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة ومقدرات الأمة.
إضافة تعليق
مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى
صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة