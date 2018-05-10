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حماس تدين استهداف إسرائيل لسوريا.. وتؤكد: تل أبيب العدو الرئيسى للأمة

الخميس، 10 مايو 2018 10:38 ص
حماس تدين استهداف إسرائيل لسوريا.. وتؤكد: تل أبيب العدو الرئيسى للأمة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية
كتب - أحمد جمعة
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أدانت حركة حماس، مواصلة إسرائيل استهداف الشعب الفلسطينى ودول المنطقة وتصعيده على الأراضى السورية، معتبرة ذلك دليلا على أنها العدو الرئيسى للأمة والخطر الأكبر عليها ومنبع الإرهاب فى المنطقة.

 

وأكدت حماس فى بيان، اليوم الخميس، أنه من حق الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها والرد بقوة على أى عدوان، موضحا أنه هذا يتطلب تسخير كل طاقات الأمة وقدراتها كافة لردع العدو وكسر هيبته وإفشال مخططاته التى تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة ومقدرات الأمة.

 

 


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