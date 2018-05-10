جيش إسرائيل يعلن تحركه ضد أهداف إيرانية فى سوريا.. وانقطاع الكهرباء عن دمشق

جيش إسرائيل يعلن تحركه ضد أهداف إيرانية فى سوريا.. وانقطاع الكهرباء عن دمشقالخميس، 10 مايو 2018 02:43 ص
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلى رسميًا أنه تحرك فى هذه اللحظات ضد أهداف إيرانية في سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
وهدد الجيش الإسرائيلى النظام السورى من التورط ضد التحرك الإسرائيلي.
كما شهدت منطقتا مطار المزة والزبلطانى انفجارين كبيرين، وانقطاع التيار الكهربائى عن دمشق.
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