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جيش إسرائيل يعلن تحركه ضد أهداف إيرانية فى سوريا.. وانقطاع الكهرباء عن دمشق

الخميس، 10 مايو 2018 02:43 ص
جيش إسرائيل يعلن تحركه ضد أهداف إيرانية فى سوريا.. وانقطاع الكهرباء عن دمشق الجيش الإسرائيلي
كتب محسن البديوى
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أعلن الجيش الإسرائيلى رسميًا أنه تحرك فى هذه اللحظات ضد أهداف إيرانية في سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

وهدد الجيش الإسرائيلى النظام السورى من التورط ضد التحرك الإسرائيلي.

 

كما شهدت منطقتا مطار المزة والزبلطانى انفجارين كبيرين، وانقطاع التيار الكهربائى عن دمشق.

 

 

 


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