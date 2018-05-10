جهاز مدينة المنيا الجديدة: إزالة المطبات الصناعية المخالفة للمواصفات

فريق المحافظات

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن الجهاز يستعد لإزالة كافة المطبات الصناعية غير المطابقة للمواصفات واستبداله بمطبات أخرى تخدم المدينة.

وأضاف مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن كثير من المطبات لا تخدم السكان، وكان الهدف منها التقليل من نسبة الحوادث، لكن بعضها يوجد فى أماكن ليست ذات فائدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن المدينة بدأت بالفعل خطة تطوير المداخل والمخارج الميادين داخل مدينة المنيا الجديدة، مضيفًا أن أعمال التطوير بدأت بتكلفة 6 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه لم يتقرر حتى الآن نقل موقف الميكروباصات الخاصة بنقل أبناء المنيا إلى القاهرة لمدينة المنيا الجديدة ومازال الأمر تحت المناقشة.