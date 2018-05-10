جامعة كفر الشيخ تكرم لجنة الجوالة لتميزها خلال العام الدراسى

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقى نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور صبحى سراج، أستاذ التربية الرياضية بالجامعة ومستشار لجنة الجوالة بالجامعة وأعضاء اللجنة من الطلاب والطالبات، خلال حفل ختام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك على دورهم الكبير خلال العام الدراسى بعمل اللجنة وتنافسها على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور صبحى سراج، من أفضل التكريمات التى حصلت عليها خلال مسيرتى المهنية، نظرا لعملى مع طلابى وطالباتى بالجامعة، والذين وجدت منهم أفضل روح ونشاط لرفعة الجامعة.

وأضاف سراج، أن الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة وفر كل الدعم المادى والمعنوى لنا كلجنة من أجل إنجاح المهمة التى كلفنا بها، خاصة أن الجامعة تشهد طفرة عظيمة وهائلة على كافة الأصعدة العلمية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وهو ما جعلها جامعة رائدة رغم حداثتها، وذلك نتيجة كل الإمكانيات التى يوفرها رئيس الجامعة لنا كأعضاء هيئة تدريس وللطلاب والعاملين وكافة المنظومة بالجامعة.