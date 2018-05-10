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الخميس، 10 مايو 2018 05:38 م
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توقف التصويت بالانتخابات العراقية جنوب كركوك لتعطل الأجهزة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018 05:08 م
توقف التصويت بالانتخابات العراقية جنوب كركوك لتعطل الأجهزة الإلكترونية صندوق انتخابى - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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كشف محافظ كركوك العراقية راكان الجبورى، اليوم الخميس، توقف عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية بجنوب المحافظة بسبب تعطل 14 جهازا الكترونيا للتصويت.

وقال الجبورى - فى بيان ، أوردته قناة "السومرية نيوز"  إن 14 جهازا الكترونيا تم سحبه من مراكز الاقتراع بقضاء داقوق جنوبى كركوك بسبب تعطلها وقامت المفوضية بنقلها إلى مكتب كركوك بدل ارسال موظفين مختصين لاصلاحها، وهذه سابقة خطيرة ومخالفة صريحة"، مبيناً أن أحد موظفى المفوضية بقاطع الرشاد قام بسحب ٤ أجهزة بحجة أنها تعطلت وتسبب عنها توقف الانتخابات الخاصة .

وأضاف الجبورى أن أحد موظفى مركز حطين قام بالتثقيف لصالح حزب الاتحاد الوطنى الكردستاني، مطالبا المفوضية العليا للانتخابات بسرعة التدخل لحل هذا الأمر .

يذكر أنه شهدت عموم المحافظات العراقية اليوم عملية التصويت الخاص لمنتسبى القوات الامنية، فيما ستشهد البلاد يوم السبت المقبل عملية التصويت العام فى الانتخابات التشريعية.

 


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