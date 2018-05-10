تنفيذ 614 حكما قضائيا وضبط 20 قضية تموينية وضبط 602 مخالفة مرورية بأسوان

أسوان ندى سليم

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم، الخميس، 614 حكما قضائيا، لهاربين من القانون، حيث تم تنفيذ 132حكم حبس جزئى، و27 حكم حبس مستأنف، و345 أحكام غرامات، و107 أحكام من المخالفات.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 183 مخالفةمتنوعة، حيث تم رفع 145 حالة إشغالات بالطريق العام، نتج عنها 38 من مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 20 قضية تموينية.من بينهم قضية تجع سلع تموينية، و7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات بالمخابز البلدية، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر، كروت شحن".

فى مجال ضبط القضايا المرورية، تم تحرير 602 مخالفة مرورية، حيث تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان فى مجال القيادة تحت تأثير المخدر، أسفر الفحص عن ضبط عدد 2 حالة ايجابية لتعاطى "مخدر الحشيش والبانجو- الآفيون".

كما تم تحرير 135 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 69 مخالفة، و125 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 79 حالة عدم قبول التصالح، كما تم تحرير 190 مخالفة متنوعة.