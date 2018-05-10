"تعليم دمياط" يعلن اعتماد 9 مدارس من الهيئة القومية لضمان الجودة

"تعليم دمياط" يعلن اعتماد 9 مدارس من الهيئة القومية لضمان الجودةالخميس، 10 مايو 2018 05:31 م
السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليمية بدمياط
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صرح السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليمية بدمياط أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التربوي، اعتمدت عدة مدارس بدمياط عن العام الدرسي 2018/2017 من إجمالي عدد 49 مدرسة تقدمت لهذا العام في سابقة لم تحدث في تعليم دمياط من قبل
وأشار سويلم فى بيان ان المدارس هى مدرسة الاعدادية بنات بفارسكور ،الجمهورية الابتدائية بالزرقا ، روضة الغوابين بالروضة، روضة طبل بعزبة البرج
،روضة حي العروبة بكفر سعد،روضة الدكتور محمد حسن الزيات دمياط الجديدة،الشهيد البسطويس ابتدائي بكفر سعد،مدرسة الشهيد عزت الشامى الإبتدائية بشرمساح الزرقا، مدرسة عزبة فرج سالم الإبتدائية الزرقا
وقدم سويلم الشكر للدكتور خالد خلف وكيل المديرية و العاملين بالجودة بالمديرية والادارات التعليمية والمدارس المعتمدة، علي جهودهم المبزولة للحصول علي هذا الاعتماد متمنيا لهم دوام التقدم.
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