video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الوادى الجديد تحقق فى توزيع امتحان الترم الأول على طلاب الإعدادية

الخميس، 10 مايو 2018 03:39 م
تعليم الوادى الجديد تحقق فى توزيع امتحان الترم الأول على طلاب الإعدادية الدكتور إبراهيم التداوى وكيل تعليم الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

قرر الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إحالة واقعة توزيع امتحان الحاسب الآلي على طلاب الشهادة الإعدادية بالخطأ، وتبين أنه امتحان من الترم الأول على الطلاب، حيث أخطأ مسئولى المطبعة فى استخراج الامتحانات، واستبدلوا الامتحان الخاص بالترم الثاني بآخر من الترم الأول، وعلى الفور أصدر التداوى توجيهاته بتوزيع الامتحان الخاص بالترم الثانى على الطلاب، وإحالة الواقعة للتحقيق لمعرفة المتسبب فيها ومحاسبته.
 
وقال التداوى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" إنه تبين وجود خطأ فى توزيع الأسئلة، كونها مظروفات مغلقة وتم استبدالها بأخرى من الترم الأول ، ولم يتسبب ذلك فى تعطل سير الامتحان ، حيث تم استبدال الأسئلة بصورة فورية بعد توزيعها على المدارس لحظيا.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم الوادى الجديد: إحلال وتجديد أسوار 9 مدارس

وكيل "تعليم الوادى الجديد": أقسام للطاقة الشمسية وتصنيع التمور بالمدارس الفنية

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة