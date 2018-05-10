تعليم الوادى الجديد تحقق فى توزيع امتحان الترم الأول على طلاب الإعدادية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قرر الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إحالة واقعة توزيع امتحان الحاسب الآلي على طلاب الشهادة الإعدادية بالخطأ، وتبين أنه امتحان من الترم الأول على الطلاب، حيث أخطأ مسئولى المطبعة فى استخراج الامتحانات، واستبدلوا الامتحان الخاص بالترم الثاني بآخر من الترم الأول، وعلى الفور أصدر التداوى توجيهاته بتوزيع الامتحان الخاص بالترم الثانى على الطلاب، وإحالة الواقعة للتحقيق لمعرفة المتسبب فيها ومحاسبته.

وقال التداوى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" إنه تبين وجود خطأ فى توزيع الأسئلة، كونها مظروفات مغلقة وتم استبدالها بأخرى من الترم الأول ، ولم يتسبب ذلك فى تعطل سير الامتحان ، حيث تم استبدال الأسئلة بصورة فورية بعد توزيعها على المدارس لحظيا.