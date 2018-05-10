تعليم الوادى الجديد تحقق فى توزيع امتحان الترم الأول على طلاب الإعدادية

تعليم الوادى الجديد تحقق فى توزيع امتحان الترم الأول على طلاب الإعداديةالخميس، 10 مايو 2018 03:39 م
الدكتور إبراهيم التداوى وكيل تعليم الوادى الجديد
إضافة تعليق
قرر الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إحالة واقعة توزيع امتحان الحاسب الآلي على طلاب الشهادة الإعدادية بالخطأ، وتبين أنه امتحان من الترم الأول على الطلاب، حيث أخطأ مسئولى المطبعة فى استخراج الامتحانات، واستبدلوا الامتحان الخاص بالترم الثاني بآخر من الترم الأول، وعلى الفور أصدر التداوى توجيهاته بتوزيع الامتحان الخاص بالترم الثانى على الطلاب، وإحالة الواقعة للتحقيق لمعرفة المتسبب فيها ومحاسبته.
وقال التداوى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" إنه تبين وجود خطأ فى توزيع الأسئلة، كونها مظروفات مغلقة وتم استبدالها بأخرى من الترم الأول ، ولم يتسبب ذلك فى تعطل سير الامتحان ، حيث تم استبدال الأسئلة بصورة فورية بعد توزيعها على المدارس لحظيا.
إضافة تعليق
تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح
موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة