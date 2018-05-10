تعليم المنيا: منع تسليم نتائج الطلاب للعمال بالمدارس ووضعها بمكان ظاهر

تعليم المنيا: منع تسليم نتائج الطلاب للعمال بالمدارس ووضعها بمكان ظاهرالخميس، 10 مايو 2018 12:08 م
محافظ المنيا
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أصدر محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قرار بمنع تسليم نتائج الطلاب لعمال المدارس ووضعها فى مكان ظاهر داخل كل مدرسة
وأكد عزب فى بيان له اليوم ،أن ذلك القرار جاء لمنع لتوزيع النتائج على التلاميذ ،من قبل العمال مقابل مبالغ مالية .
ومن ناحية أخرى قام وكيل الوزارة ،بعمل جولة صلاحية بالمرور على عدد من المدارس لتفقد سير الامتحانات ،والاستماع إلى شكاوى الطلاب فى حال وجود أى شكوى .
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