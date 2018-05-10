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الخميس، 10 مايو 2018 12:37 م
خالد صلاح
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تعليم المنيا: منع تسليم نتائج الطلاب للعمال بالمدارس ووضعها بمكان ظاهر

الخميس، 10 مايو 2018 12:08 م
تعليم المنيا: منع تسليم نتائج الطلاب للعمال بالمدارس ووضعها بمكان ظاهر محافظ المنيا
فريق لمحافظات
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أصدر محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قرار بمنع تسليم نتائج الطلاب لعمال المدارس ووضعها فى مكان ظاهر داخل كل مدرسة

وأكد عزب فى بيان له اليوم ،أن ذلك القرار جاء لمنع لتوزيع النتائج على التلاميذ ،من قبل العمال مقابل مبالغ مالية .

ومن ناحية أخرى قام وكيل الوزارة ،بعمل جولة صلاحية بالمرور على عدد من المدارس لتفقد سير الامتحانات ،والاستماع إلى شكاوى الطلاب فى حال وجود أى شكوى .

 


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